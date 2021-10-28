У Кам’янському почали ремонтувати пішохідні зони

28.10.2021 19:19

Десятки років без ремонту і ось нарешті на проспекті Конституції, що у Кам’янському почали оновлювати пішохідну зону. Наразі підрядники зривають старе асфальтне покриття. А вже незабаром перейдуть до укладання нової якісної дороги. Роботи під особистим контролем тримає міський голова Андрій Білоусов.

Зрізають старе дорожнє покриття та готують ділянку під укладання асфальту. У Кам’янському капітально оновлюють пішохідну зону проспекту Конституції. Тротуари тут не лагодили десятки років. Подекуди пройти ними неможливо. Зараз ремонтні роботи – у розпалі.

Покращенню міської інфраструктури радіють і кам’янчани. Мешканці соцміста кажуть: останнім часом їхній мікрорайон активно розвивається.

Роботи з благоустрою Кам’янського обіцяють продовжити і в наступному році.

Змінити У Кам’янському почали ремонтувати пішохідні зони

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