Майже місяць без газу. Такі умови життя в одному з будинків

Три тижні без газу! У такий ситуації опинилися мешканці будинку 68 А на проспекті Слобожанському. 80 квартир відрізані від постачання блакитного палива. Попередня причина – аварія. Однак ліквідувати наслідки газова компанія не поспішає, обмежується пустими відповідями й підключення не відновлює із 7 го жовтня. Представники ОСББ вирішили звернутись за допомогою до народного депутата Дмитра Кисилевського.

20 днів без газу це серйозне випробування для жителів. Адже від цього залежить тепло й затишок у всіх вісімдесяти квартирах будинку. Для гарячої води тут встановлені колонки, бойлерів немає. Готувати їжу зараз доводиться на еклектичних плитах. Один з мешканців встановив навіть такий туристичний прилад.

Причиною відсутності газу люди називають незрозумілі дії представників Дніпрогазу. Спочатку вони повідомили про виявлену тріщину на трубі. Поставили пломбу.

Однак аварію не ліквідують. З чого в ОСББ зробили висновок, що її і не було. Зате була пропозиція об’єднанню співвласників будинку укласти окремий договір з газовою компанією. Потрапляти у фінансову пастку люди відмовляються.

Дмитро Кисилевський вивчив ситуацію й вирішив заступитися за мешканців будинку.

Сьогодні, кажуть люди начебто увімкнули опалення й батареї ледь теплі. Однак це не рятує ситуацію. Бо потрібен саме газ.