Безкоштовні екскурсії Дніпром, як на них потрапити

Екскурсію музеями нашого міста можна відвідати безоплатно. Таку послугу запровадив туристичний інформаційний центр за проєктом “Пізнаємо музейну культуру разом”. До виставкової зали нумізматики та філателії Григорія Розенфельда запросили відвідувачів “Університету третього віку”.Колекцією нумізматики Григорія Розенфельда зацікавились багато людей, але відвідати її безоплатно мають можливість тільки ті, хто у кого є сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. У групу набирають не більше восьми осіб.

Григорій Розенфельд жив у Дніпрі і зібрав унікальну колекцію грошових одиниць. Тут представлені перші купюри Української Народної Республіки.В них інформація написана на 4 мовах : українській, російській, польській та ідіш. З повагою до народів, які тоді населяли країну. Всі експонати у прекрасному стані, деякі у кількох екземплярах. Тому можна побачити купюру з обох сторін. Є такі, що визнані найкращими у світі.

Лідія Збитенкова- слухачка Університету 3-го віку. Активно цікавиться історією міста і одразу прийняла запрошення відвідати центр Розенфельда.

Відвідувачка Тетяна підкреслює, що такі екскурсії розширюють кругозір людини.

Людмила Казначеєва розповідає, завдяки цій екскурсії хоче більш досконало вивчити історію України.

Під час карантинних обмежень життя людей, які прагнуть дізнатись нового не зупиняється. Треба просто мати сертифікат про щеплення або негативний ПЛР-тест.

Кожен охочий може записатися на безкоштовну екскурсії Дніпром. Для цього треба зайти на офіційну сторінку центру чи особисто підійти за адресою: пл. Героїв Майдану, 1.