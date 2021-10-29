Дефлімпійська збірна України з баскетболу стала чемпіоном Європи

Українські дефлімпійці – чемпіони Європи! Днями наші спортсмени з порушеннями слуху обіграли росіян у баскетболі! Також кращими гравцями Чемпіонату визнали саме Дніпровських спортсменів. Як вдалося вирвати надважливу перемогу – наші кореспонденти поспілкувалися із гравцями.

Пескарі, Італія. У фіналі чемпіонату Європи з баскетболу дефлімпійців зійшлися Українська та російська збірні. Після тривалої боротьби з рахунком шістдесят – сорок чотири наші перемагають!

Капітан команди ділиться: перемога далася не просто. Особливо, зважаючи, що минулого разу саме у фіналі зазнали поразки від цього ж суперника.

У Дніпрі переможців вітає голова паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. Хлопці дають йому потримати кубка й пан Валерій одразу помічає символічний знак – Український прапор йде першим.

Голова паралімпійського комітету відзначив професіоналізм та моральний дух наших спортсменів.

Звісно ж, перемога не відбулася б, без тривалої підготовки наших спортсменів. Паралімпійський комітет створив усі умови, каже тренер.

Але довго перемогу хлопці не святкують: вже розпочали підготовку до найголовнішого змагання – Дефлімпійських ігор, що пройдуть в травні наступного року в Бразилії. Тактику відточують двічі на день, 6 разів на тиждень. Вболіваємо, та сподіваємося на гідний результат!