У Кам’янському осучаснюють ЦНАПи

29.10.2021 19:31

Реконструкція приміщення та оновлення обладнання! У Кам’янському також повним ходом триває осучаснення центрів надання адміністративних послуг. Зараз працюють над ремонтом ЦНАПу в Південному районі міста. Саме туди щоденно приходять до трьох сотень громадян. А після реконструкції фахівці сподіваються, що кількість прийомів ще більше зросте.

В офісі Центру адміністративних послуг Південного району Кам’янського повністю замінили оснащення та зробили сучасний ремонт.

У якості ремонту переконався й очільник міста Андрій Білоусов. Він завітав до ЦНАПУ у звичайний робочий час. Тут традиційно багато людей. Щоденно до спеціалістів звертаються близько трьохсот громадян. Вони отримують консультації, з допомогою фахівців складають звернення та подають заявки.

Кількість послуг постійно зростає. Зараз у Південному відділенні ЦНАП Кам’янського їх 436. Наступного року планують збільшити перелік до рекордних півтисячі.

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