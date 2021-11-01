Будівництво траси Н-31 відбувається цілодобово

Одні будують, інші їздять! Мова про дорожників та автомобілістів. Власне завдяки роботі асфальтоукладачів, інженерів ми маємо можливість подорожувати, їх вклад в розвиток інфраструктури — колосальний. В той час, бути водієм — це про відповідальність, уважність та безпеку. У наступному сюжеті ми покажемо об’єкт, на якому працюють сотні дорожників, а результатами їхньої праці — користуватимуться тисячі автомобілістів.Вітаючи автомобілістів, неможливо оминути увагою дорожників. Це ті, хто прокладають тисячі кілометрів шляху та відповідають за його якість. Працювати мають теж разом, одні над надійністю магістралей, інші над тим, аби менше їх псувати, наприклад вантажівками.

Знайомтеся, це Вікторія і чи не усе своє життя вона присвятила вивченню та будівництву мостів і штучних споруд. З професією жінка знайома з дитинства, адже цим займались її батьки.

Сама ж Вікторія каже — про мости та штучні споруди знає буквально усе. Від процесу проєктування й аж до самого будівництва. Для неї звично проводити час на майданчиках і, так би мовити, в полях. І попри те, що ця робота, наче точна наука, Вікторія романтизує свою професію.

Будувати дороги й все, що з ними пов’язано, справа надвідповідальна і потребує максимальної злагодженості. Ось, наприклад, зараз сотні дорожників працюють над будівництвом нової траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Роботи тут ведуться цілодобово. На об’єкті впроваджують зовсім нові для України технології. Для робітників це справжній виклик. За мостом через канал Дніпро-Донбас укладають останні 29 кілометрів, зводять переправи, естакади та тунелі. Найскладніша частина – транспортна розв’язка через річку Оріль.

Зведення траси – не тільки пряма дорога на десятки кілометрів. Це і безліч тунелів, мостів, естакад й транспортних розв’язок. Будівництво однієї такої нам пощастило побачити на першому етапі.

Поки цей шляхопровід важко уявити. Зараз це будмайданчик, який з часом перетвориться на дорогу, що поєднає селище Єгорине та Цибульківку. Зводять це сполучення також за новими для регіону технологіями.

Після відкриття траси, тисячі автомобілістів матимуть змогу значно скоротити шлях до столиці. Робота цих фахівців — неоціненний вклад в інфраструктуру. Про це каже і досвідчений водій Геннадій. Чоловік за кермом вже майже 30 років. Водити автомобіль почав ще в армії. Далі більшу частину працював в геологічній компанії. Возив фахівців на експедиції. Об’їздив усю країну.

Та все ж Геннадій визнає, що як в місті, так і в області якісні дороги будуються. І це не може не радувати.

Чоловік дуже хоче, щоб шляхопроводи були довговічнішими, а його колеги більш уважними та порядними на дорозі. Чого у свято всім і бажаємо.