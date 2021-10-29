Міністерство довкілля відхилило звіт компанії, яка хоче видобувати уран на Дніпропетровщині

29.10.2021 19:05

Маленька перемога в урановій справі. Міністерство довкілля відмовило приватній компанії “Атомні енергетичні системи” у затвердженні звіту з оцінки впливу на довкілля. Та врахувало зауваження мешканців району де збираються видобувати радіоактивні копалини. Нагадаємо, більше року тому ТОВ “АЕСУ” заявила про наміри розгорнути повноцінне видобувАння урану на території нашої області одразу з двох родовищ. Які знаходяться у Дніпровському та Солонянському районах. Мешканці громад, що потрапляють під радіаційний удар, неодноразово виходили на акції протесту. І налаштовані боротись далі, аби не допустити видобутку на своїх землях.

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