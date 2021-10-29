У Дніпрі зводять ЦНАП для надання і соціальних, і адміністративних послуг

Перший центр для надання і соціальних, і адміністративних послуг! Будівництво такого ЦНАПу триває нині у Дніпрі. Його зводять на Слобожанському проспекті, працюватиме він у вигляді “прозорого офісу”. Тут громадяни зможуть швидко й без черг отримувати сотні державних послуг, не бігаючи з документами по всьому місту.

Новий ЦНАП у Дніпрі будують на місці колишньої будівлі Індустріального райвиконкому. Тут можливо буде отримати не тільки адміністративні, а і соціальні послуги. Місцеві кажуть, раніше за різними довідками доводилося бігати по усьому місту. Тож сподівається, що з новим ЦНАПом такої необхідності не буде.

Під одним дахом можна буде отримати усі найпопулярніші послуги соціального характеру. наприклад, зареєструватись за місцем проживання, оформити паспорт, пенсію, субсидію і перелік усіх можливостей широкий.

Будівля буде розташована на Слобожанському проспекті. Її перетворять на сучасний open space. На перших двох поверхах адміністратори прийматимуть відвідувачів. На третьому та четвертому облаштують офіси.

Нині тривають роботи з утеплення фасаду, проходить монтаж мереж. У середині також частково вже сформовані офісні приміщення.

Триває реконструкція завдяки програмі президента “Велике будівництво”.