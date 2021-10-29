Війна через нові двері. Вхід до під’їзду поміняли, ключі видали не усім

Справжня війна сусідів розгорнулася в одному з будинків на житломасиві Західний. Мешканці вулиці Данила Галицького, 12 вже рік не можуть знайти спільної мови через замок на нових двЕрях під’їзду. Жителі однієї з квартир відмовилися здавати гроші на їх заміну, відтак не отримали від них ключ. Твердять: тепер потрапити до власної квартири – ціла проблема. В ініціаторів ремонтних робіт – інша правда.

І такі суперечки – зранку до ночі. Під дванадцятим будинком по вулиці Данила Галицького – жителі третього під’їзду. Торік люди власним коштом замінили двері, а заразом встановили й новий замок – магнітний та надійний, зробити дублікат ключів від такого неможливо.

А от ключ від нового замка дали не всім – без нього залишились мешканці 45-ої квартири. Вони відмовились здавати гроші на двері. Ініціатори заміни запропонували хоча б просто купити ключі – ті й цей варіант не підійшов. Квартира, кажуть сусіди, проблемна – не сплачують комунальні послуги, та навіть двадцять гривень на прибирання під’їзду здавати відмовляються.

Тож вже рік без ключів від під’їзду мешкають Жанна з 11-річною донькою. Жінка твердить: коли міняли двері не працювала а відтак грошей не мала.

А проти такого магнітного замка була тому що, каже, донька хворіє й медикам потрібен вільний доступ до під’їзду. Сусіди ж твердять: це – маніпуляція. Адже ключ від дверей є у матері Жанни, яка мешкає у тому ж під’їзді.

Врешті історія з заміною дверей спричинила справжню війну сусідів, у яку втягнули навіть дитину!

За словами очевидців, жінка з 45-ої квартири кілька разів ламала дверний доводчик. Натомість ініціативна група – погрожувала їй фізичною розправою та навіть замуровувала двері до квартири монтажною піною.

Жінка жаліється: правоохоронці бездіють! Приїжджають на виклики – й одразу ж їдуть – складу злочину не знаходять. Ми попросили юриста оцінити ситуацію. Він каже: права жителів 45-ої квартири однозначно порушені. Та звертатися треба не до поліції, а до обслуговуючої компанії – у даному випадку Житлосервісу.

Паралельно відстоювати своє право потрапити в будинок можна і в суді. Правозахисник додає: найкраще вирішення будь-якого конфлікту – мирне.