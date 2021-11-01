У Дніпрі вихідними висадили 300 дерев

Відбувалось все в рамках акції “Озеленення планети”. Програму започаткували саме дніпряни та, тільки уявіть — поширили її по всьому світу. У планах за декілька років виростити 100 мільйонів саджанців у багатьох країнах. Нині ж проєкт працює в Україні вже третій сезон поспіль, тож має певні результати.

300 нових саджанців висадили у п’яти скверах Дніпра. Одна із таких локацій — Новокодацький парк на житломасиві Покровський. Відбувалось усе в рамках акції “Озеленення планети”, мета якої відновлення та збереження екології. Серед волонтерів були місцеві мешканці та представники спонсорів, які підтримали проєкт.

Три роки поспіль дніпровський бізнес, зокрема промислова компанія Інтерпайп, допомагає в реалізації проєкту. І з кожним роком кількість партнерів зростає, цю висадку підтримало вже 11 підприємств. Акція вже набула масштабу й поширюється на увесь світ. Заради спільної мети — поліпшення екосистеми — співзасновники “Озеленення планети” провели колосальну роботу і за кордоном. Робили це переважно за допомогою українських діаспор.

У планах — у найближчі три роки висадити по всьому світу 100 мільйонів дерев! Наприклад, минулої осені в різних країнах світу висадили приблизно два мільйони саджанців. На Дніпропетровщині ж це 150 тисяч дерев у лісництві та понад півтори тисячі по місту. Щодо планів у нашому регіоні, то організатори збираються озеленити Перещепинське лісництво.

Приєднатися до акції й стати волонтером може кожен охочий. Детальна інформація є на сайті “Озеленення планети”.