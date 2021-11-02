Компанія Інтерпайп та фонд “Відродження регіону” продовжують допомагати лікарням

02.11.2021 17:50
Компанія Інтерпайп та фонд "Відродження регіону" продовжують допомагати лікарням

Чергову гуманітарну підтримку на суму 570 тисяч гривень надали трьом лікарням Дніпра. Це велика партія, до якої входять кисневі концентратори, кардіомонітори, спеціалізовані ліжка та засоби захисту для медиків. Загальна сума допомоги майже півмільйона гривень.

Вже 2 роки компанія Інтерпайп та благодійний фонд “Відродження” надають допомогу медичним закладам Дніпра та області. Тісно співпрацюють з госпітальними базами весь цей час. І забезпечують їх необхідним. Чергова партія гуманітарної підтримки сьогодні надійшла до трьох закладів. Один з них – лікарня №21. Яка є опорною для у порятунку хворих на ковід.

250 ліжок у лікарні №21 постійно заповненні. Цей медзаклад одним з перших почав приймати тяжкохворих на коронавірус. 7 концентраторів, які сьогодні отримали, суттєва підтримка для лікарні.

А в залізничній лікарні ковід відділення на 100 ліжок тільки но запрацювало.І вже вщент заповнене. Від Інтерпайпу та фонду “Відродження регіону” надійшла допомога у вигляді засобів захисту для медиків – це маски, щитки та халати.

Надійшла гуманітарна допомога і до міської лікарні №8. Це цілий спектр медичного обладнання.

У лікарні №8 відділення для хворих на коронавірус має запрацювати днями. Зараз його готують до відкриття.

Ця допомога лише частина системної роботи компанії Інтерпайп та фондів родини Пінчуків. За весь час боротьби з ковід-19 на регіональному та національному рівнях вони витратили понад 10 мільйонів доларів.

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