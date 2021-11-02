У Кам’янському випробовують нову техніку для ремонту доріг взимку

02.11.2021 17:44
У Кам'янському випробовують нову техніку для ремонту доріг взимку

На шляхах міста працюватимуть дві машини: одна – заливатиме шви та тріщини у покритті, інша – готуватиме новий асфальт. Сучасну техніку залучили до обслуговування доріг за дорученням міського голови Андрія Білоусова. Подробиці – далі.

Комунальний парк Кам’янського цієї осені поповнився сучасною спецтехнікою для ремонту доріг. Її вже встигли випробувати в роботі. Нещодавно дорожнє полотно підлатали на проспекті Свободи.

Перша машина – герметизує шви в дорожньому покритті мастикою. Друга ж – рециклер – фактично являє собою міні асфальтний завод та виробляє зо вісімсот кілограмів асфальтобетону за один цикл роботи. На виході комунальники отримують суміш температурою понад сто градусів. Кажуть, це дозволяє проводити якісні ремонти доріг навіть узимку.

Сучасну спецтехніку придбали за дорученням міського голови Кам’янського Андрія Білоусова. Також комунальники анонсують масштабні ремонти доріг вже навесні.

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