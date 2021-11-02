У Дніпрі запрацював Інкубатор культурних стартапів

Саме у ньому мають накопичуватися проєкти, які повинні привернути увагу й фінанси до Дніпра. Там навіть влаштували школу, де вчать, як отримувати гранти. Досвідом діляться дуже досвічені практики з Маріуполя. З ними знайомилася наша Ірина Каблоцька.

Що робити, коли є крута ідея, але бракує фінансів на її втілення? Отримати грант, звичайно. Але як це зробити, щоб уникнути помилок і правильно розставити в заявці всі коми й крапки? Ці гарячі питання увійшли в інтенсив, що проводять у Дніпрі представники артплатформи “ТЮ” з Маріуполя.

Ірина Березина з 2016 року в громадському секторі. До цього працювала звичайним економістом на одному з підприємств. Коли зрозуміла, що ідеї спроможні змінювати світ, прийшла до культурного центру “ТЮ”. Попри негарантований успіх цієї справи.

Діана Берг взагалі знакова людина. Дизайнерка та політично просунута дівчина, за зрозумілими причинами у 2014 році поїхала з Донецьку до Маріуполя. Саме там започаткувала платформу за назвою “ТЮ”. Вже 5 років розвиває так звану культурну екосистему в Маріуполі, а потім й в Україні.

П’ятнадцять учасників потрапили на інтенсив завдяки конкурсу. Їх відібрали з п’ятдесяти. Враховували досвід й цікаві задуми. Антон, наприклад, єдиний виробник скейтбордів у Дніпрі.

Три дні теорії та практичних завдань та день менторства, коли тренери індивідуально проводять заняття. Розбирають пропозиції слухачів детально. Деякі ідеї супроводять потім і поза програмою.

Все й завжди розпочинається з однієї людини. Саме вона стає ініціатором великих справ. “Інкубатор культурних стартапів” проєкт програми “Культурна столиця”, зробить найфантастичніші плани доступними для дніпрян.