Музичний коледж Кам’янського носитиме ім’я видатного українського композитора Мирослава Скорика

05.11.2021 18:00

Історична подія! Музичний коледж Кам’янського відтепер носитиме ім’я видатного українського композитора Мирослава Скорика. У закладі урочисте відкрили меморіальну дошку та влаштували святковий концерт. Ініціатором такої ідеї став колектив коледжу.

Епохальна подія для музичного коледжу Кам’янського. Він тепер носитиме ім’я видатного українського композитора Мирослава Скорика. З цієї нагоди на вході до закладу відкрили меморіальну дошку.

До речі, ініціатором назвати навчальний заклад на честь українського композитора був колектив коледжу. Оскільки його студенти вже багато років навчаються на музиці Мирослава Скорика. Багато його творів входять до програми державних екзаменів та концертів. Таку ініціативу підтримала вдова музиканта пані Адріана.

Мирослав Скорик є автором мелодій до понад сорока відомих фільмів. Працював над музикою до культового мультсеріалу про козаків, завдяки чому джаз і твіст потрапили в українську анімацію. А твір «Мелодія» взагалі став національним українським символом.

Після ж урочистого відкриття, для усіх гостей відбувся концерт. А у коледжі започаткували дводенний музичний фестиваль.

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