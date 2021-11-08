11 телеканал забезпечив телеміст з джазовим фестивалем у Франції

08.11.2021 18:23

23 роки поспіль джазовий фестиваль у Франції, у провінції Сутеррен відбувався наживо. Але локдаун вніс корективи. І вперше вирішили провести “Jazz a la Sout” дистанційно. Запросили дніпровський джазовий гурт “Dixie.dp.ua”, а телеміст забезпечили студія звукозапису “Yellow Submarine” та 11 телеканал.

Після основного виступу гурту “Dixie.dp.ua” вишукана французька публіка виявила бажання поспілкуватись з музикантами.

Великий інтерес викликав інструмент “вош-борд”, на якому грає єдина жінка у групі Юлія Гаранжа. Та те, як вона готує свої пальці до виступу.

Кожен з музикантів “Dixie.dp.ua” відповідав на всі питання, що ставила французька публіка у далекій провінції Сутеррен. Вони були різноманітними: від особистих, до суто професійних.

Протягом всього телемосту переклад забезпечувала Катерина Безгодкова. Яка тільки-но повернулась з Франції, де була на стажуванні.

Роботу телемосту забезпечувала велика команда професіоналів. Поповнив свою професійну скарбничку й оператор 11 телеканалу Олександр Литвин. Він вперше брав участь у подібному заході й на нього лягло велике фізичне навантаження.

Організатори фестивалю у Франції висловили своє щире задоволення виступом “Dixie.dp.ua” та співпрацею з 11 телеканалом. Тож готуємось до нових яскравих проєктів.

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11 телеканал, Дніпро

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