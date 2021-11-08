У Божедарівці будують новий стадіон

Футбольне поле, тенісний корт, зона воркауту та бігові доріжки! Поряд з Божедарівським ліцеєм будують новий стадіон. Усе – за сучасними спортивними стандартами. Там можна буде і заліки здавати, й змагання проводити. Подробиці – далі в сюжеті.

Ненадійні турніки, вкопані автомобільні шини, залізна стійка замість футбольних воріт – ось і все спортобладнання, яке мали учні Божедарівського ліцею. Вчителі кажуть: бажання займатися на старому стадіоні в учнів частенько бракувало.

З будівництвом нового стадіону все має змінитися – вірять вчителі. На об’єкті вже «вимальовуються» майданчики під футбольне поле, тенісний корт, зону воркауту, бігові доріжки. Підрядники підготували основу під усі спортивні локації, облаштували дренажну систему.

Школярі вже не можуть дочекатися завершення робіт. Найбільше хлопці мріють про футбольне поле.

Оновлення спортивної інфраструктури в селищах області – один з пріоритетних напрямків роботи, кажуть в облдержадміністрації. Особливу увагу приділяють пришкільним стадіонам.

Реконструкцію проводять за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».