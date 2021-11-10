 Майданчик для вигулу собак перетворився на асфальт для приватного сектора

Голосували за одне, а отримали інше. Серед претендентів на фінансування з бюджету участі розгорівся скандал. На житловому масиві “Західний” люди проголосували за облаштування майданчику для вигулу собак. На підтримку цього проєкту зібрали 550 голосів. Натомість за виділені кошти була заасфальтована ділянка дороги у приватному секторі. Більше про цю суперечливу ситуацію знає Олена Городецька.

Жителі вулиці Дагестанська зраділи такому несподіваному подарунку, адже понад 40 років проїзний шлях тут не відновлювався.

Про те, що проєкт № 314 – “Майданчик для собак”, що виграв фінансування бюджету участі, дивним способом перетворився на фрагмент асфальтової дороги, дізналась активістка Катерина Головачова.

У міськраді пояснюють: за законом, автор проєкту має право на внесення змін. Адже голосування триває досить довго і життя вносить свої корективи.

Власне жоден з жителів, хто голосував, не давав свою згоду на коректування призначення проєкту. Альона Ніколаєнко – власниця ротвейлера – розповідає, що майданчик для собак дуже потрібен задля безпеки мешканців мікрорайону і підтримки чистоти довкілля.

Обурені активісти звернулись до громадської ради й там знайшли “соломонове рішення”. Кошти на дорогу вже витрачені, а майданчик облаштують в рамках програми благоустрою Новокодацького району.

200 тисяч гривень виграв проєкт “Майданчик для собак”. Саме така сума була витрачена на облаштування фрагменту дороги на вулиці Дагестанська. І відповідно таку суму виділяють Новокодацькому району для обладнання “собачого містечка”.

У міськраді досі з’ясовують, як же проєкту бюджету участі змінив призначення. А активісти з нетерпінням очікують весни, коли нарешті з’явиться довгоочікуваний майданчик для вигулу чотирилапих.