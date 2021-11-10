Череда смертей, у якій є щось містичне. Знайдений повішеним двоюрідний брат покійного мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. На цю мить невідомо, чи було це самогубством. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в середині серпня у заміському будинку з вогнепальним пораненням без ознак життя знайшли мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. А за два місяці виявили мертвим його рідного брата Андрія. Двоюрідний брат Борис – це вже третя смерть у цій родині за останній час.