Знайдений повішеним двоюрідний брат покійного мера Кривого Рогу

10.11.2021 18:55

Череда смертей, у якій є щось містичне. Знайдений повішеним двоюрідний брат покійного мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. На цю мить невідомо, чи було це самогубством. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, в середині серпня у заміському будинку з вогнепальним пораненням без ознак життя знайшли мера Кривого Рогу Констянтина Павлова. А за два місяці виявили мертвим його рідного брата Андрія. Двоюрідний брат Борис – це вже третя смерть у цій родині за останній час.

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