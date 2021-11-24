Один з найбільших муралів закрили плитами утеплювача

Мешканці багатоповерхівки почали утеплювати фасад будинку. Обшивати взялись ще вчора. І тепер на середині малюнку красується пінопластовий прямокутник. Реакції на таку спробу зігрітись різні. Мурал з білою плямою бачила Софія Куценко.

Зима не за горами, тож люди зігріваються як можуть. У тому числі утеплюють свої оселі. На Маршала Малиновського, наприклад, аби не змерзнути, мешканці багатоповерхівки навіть принесли у жертву мурал.

Пінопластові плити на фасаді будинку №44 почали встановлювати від учора. Ними утеплили стіну кутової квартири. Все б нічого, але обшивка закрила частину муралу, який розташований по всій висоті будівлі. Місцеві такими діями обурені.

Палкі дискусії спалахнули й у соціальних мережах. У коментарях знайшлися люди, які підтримали ідею утеплення стін.

А от у міськраді кажуть: обшивка на фасаді з’явилась незаконно. Адже власники квартири процес утеплення не обговорили на загальних зборах мешканців.

Нагадаємо, мурал “Пані Дніпра” на фасаді 16-поверхівки з’явився у 2017 у рамках міської програми. Він став одним із серії муралів, створених харківським художником. На ньому зображено дівчину в національному костюмі, яка у руках тримає гарбуз, що символізує достаток, добробут та комфорт у будинку.