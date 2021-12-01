Дивани та модні пуфи з’являться у 29 школі Кам’янського, завдяки проєкту “Бюджет участі. Діти”

Учні 29-ї школи Кам’янського налаштовані покращити атмосферу у навчальному закладі. Мріють про дивани, крісла та декоративне оздоблення у коридорах. Втілити цей задум їм допомагає міська влада, яка запустила пілотний проєкт “Бюджет участі. Діти”. Його мета – дати можливість підліткам реалізувати їхні ініціативи.

Учні 29 школи у Кам’янському вже не дочекаються, коли у коридорах з’являться комфортні диванчики та пуфи, аби на перервах було де відпочити та поспілкуватись. Навчальний заклад потрапив до пілотного проєкту “Бюджет участі. Діти”, який передбачає реалізацію учнівських ініціатив. Підлітки розробляли ідеї, за які потім голосували усі школярі. Був висунутий проєкт шкільного кінотеатру та ігрової зони. Втім найбільшу кількість голосів набрала ініціатива “М’якенькі посиденьки” та “Комфорт й затишок”.

Оскільки грошей з першого переможного проєкту вистачить лише на перший поверх, то учні проголосували й за другу пропозицію — облаштувати сучасними меблями другий та третій поверхи школи. Тож одним махом підлітки поліпшать умови одразу по всьому навчальному закладу.

І самі підлітки, і педагоги завдячують міському проєкту “Бюджет участі діти”, бо так вони відчули, що таке командна робота, навчились розробляти проєкти, рахувати фінанси та вести піар-кампанію. В цьому школярам допомагали фахівці з Ради Європи, які влаштували спеціальні тренінги.

На два переможні проєкти виділили по 30 тисяч гривень, реалізувати їх збираються найближчим часом.