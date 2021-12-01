Кожен третій хворий на СНІД українець, не знає про свій діагноз

Першого грудня весь світ відзначає День боротьби зі СНІДом. Чи не найгіршу ситуацію по захворюваності вже котрий рік поспіль фіксують в Україні. Торік зареєстрували понад 13 тисяч випадків інфікування. До того ж кожен третій хворий українець або не знає про свій діагноз, або не звертається до лікарів.

Сергій згадує: про, як тоді здавалося, страшний діагноз дізнався 5 років тому. Наркотики – не вживав, мав сім’ю. Перевіритися вирішив задля цікавості й аж ніяк не очікував на такий результат.

Не здаватися перед хворобою Сергія мотивували медики Центру соціально значущих хвороб на вулиці Бехтерєва. Підтримали, проконсультували, одразу призначили антиретровірусну терапію. Саме завдяки їй зараз чоловік живе повноцінним життям.

Дніпропетровщина поряд з Одеською, Донецькою областями та Києвом – лідирує за кількістю ВІЛ-інфікованих. Наразі в нашому регіоні їх – більш як 28 тисяч. І це тільки ті, про кого медики знають. Реальна кількість хворих – значно більша.

Чим швидше хворий дізнається про свій діагноз, тим ефективніше лікування. Сучасні препарати переносяться добре, мають мінімум побічних ефектів. Приймається усього 1 таблетка на добу. При виявленні вірусу треба одразу звернутися до найближчого центру СНІДу або одного з кабінетів довіри. Вони є майже в кожній великій лікарні. Адрес зараз на ваших екранах.

Медики закликають тестуватися хоча б раз на рік. Також зробити це можна у вашого сімейного лікаря, або у приватній лабораторії – абсолютно анонімно. Паспорт необхідно надавати лише за потреби лікування. До речі, в США – тестують новий генетичний препарат проти ВІЛ, який теоретично може призвести до повного одужання. Добровольці отримають його для тестування вже наприкінці цього року.