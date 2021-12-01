Омікрон в Україні поки не виявили. Однак лікарі напоготові

Новий штам Ковід -19 Омікрон шириться світом. Про випадки зараження вже повідомили 20-ть країн. В Україні поки з цією мутацією не стикалися, втім лікарі на сторожі. На Дніпропетровщині за останню добу виявили 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше – у Кривому Розі.

За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 419 нових випадків коронавірусу. Понад дві тисячі людей нині долають хворобу в стаціонарах.

У ковідному відділенні однієї з передових госпітальних баз області – лікарні Мечниква нині перебуває понад шість десятків пацієнтів. У реанімації – шістнадцять. І вони – вкрай тяжкі.

Тим часом світом шириться новий штам Ковід -19 – омікрон. Він вже дістався Бразилії. Таким чином, ця країна стала 20-ю, яка повідомила про виявлення мутанта. У всесвітній організації охорони здоров’я поки вивчають Омікрон, тож повної картини по ньому ще немає. Втім є деякі попередні висновки

В Україні поки не зафіксовано жодного випадку зараження новим штамом. Втім на Дніпропетровщині, зокрема у лікарні Мечникова, вже готуються до зустрічі із ним.

Тож лікарі вкотре просять людей не нехтувати правилами безпеки – носити маски, дотримувались дистанції та вакцінувались.