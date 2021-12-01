У Придніпровську мешканці перекрили дорогу. Протестують через сморід від очисної станції

У Придніпровську розгорівся скандал через злив нечистот. Місцеві мешканці стверджують: фекалії на очисну станцію звозять незаконно! А жахливий сморід заважає їм нормально жити. Люди налаштовані рішуче. Сьогодні вони перекрили дорогу.

Десятки людей вийшли на мирний пікет під очисну станцію у Придніпровську. Мітингарі утворили “живу огорожу”, аби сюди не заїжджали асенізаторні машини. Люди кажуть: станція не призначена для злиття нечистот. Це, на їхню думку, роблять незаконно.

Зазвичай під цими воротами збирається черга з багатонників. За день їх буває до двадцяти машин. Сюди вони привозять нечистоти з усього міста.

Не працюють тут тільки у неділю, кажуть місцеві. Тож це єдиний день, коли їм можна дихати вільно. Весь інший час в районі стоїть нестерпний запах фекалій.

Сама станція працює вже майже сорок років. І раніше нечистоти тут не зливали, обурюються люди. Активну діяльність за парканом почали вести десь рік тому. І за цей час мешканці найближчих будинків почали хворіти. Постійний сморід провокує у людей алергічні реакції. Пан Едуард, наприклад, тепер лікується від астматичних приступів. І водночас дуже боїться за здоров’я своїх дітей.

Крім того, ваговози розбили дорогу. А вона тут, між іншим, дуже міцна – з радянських бетонних плит. А від асфальтового покриття, яке трохи далі, взагалі майже нічого не залишилось.

По допомогу люди неодноразово звертались до різних інстанцій. Проте ніде їх так і не почули.

Уся діяльність – законна, кажуть у Водоканалі. Переконують, станція спеціально оснащена для злиття нечистот. А асенізаторні машини приїздять лише з тих компаній, з якими укладені угоди.

Не шкодить це і екології, говорять на підприємстві.

Однак місцеві здаватися не планують. Якщо їх не почують, вирішувати проблему, кажуть, будуть радикально. Погрожують цілодобовим перекриттям дороги.