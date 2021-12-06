6 грудня Україна відзначає День Збройних сил

Згідно зі всесвітнім рейтингом, наша армія посідає 25-е місце в списку 138-ми найпотужніших у світі. Нині маємо майже 246,5 тисяч військових. До речі, служить чимало жінок – майже 32 тисячі. Напередодні Дня ЗСУ для молодого покоління влаштували незвичну екскурсію військовою частиною. Як усе було – Владислав Авдієнко бачив.

Як поводитися зі зброєю, що являє собою українська армія сьогодні та заради чого будувати міцне військо – дітям розповідають ветерани АТО/ООС

Серед тих, хто проводить екскурсію музеєм військової частини, Віталій Максимкін. Він брав участь в Революції Гідності, пішов на фронт добровольцем, звільняв Красногорівку та Мар’їнку, має декілька поранень. Він – як ніхто інший, знає, на що були схожі наші збройні сили, коли війна на Сході тільки починалась

Тоді забезпечення війська і формою, і зброєю, і харчуванням лягло на плечі волонтерів. Державне – почало з’являтися лише за рік, згадує Віталій. Нині забезпечення солдатів називає гідним.

Своє обмундирування показує строковик Євген. За півтора року служби форма як нова. Також, каже Євген, до армії довго не міг набрати вагу. Тепер – жодних проблем, військовий режим усе виправив.

Колосальне значення для боєздатності має й підготовка солдатів. У ЗСУ регулярно проводять навчання – це і силові вправи, й відпрацювання тактичних завдань, й ведення вогню із найсучаснішого озброєння. Як от Джавеліни.

Та все ж озброєння – то лише половина справи, впевнені ветерани АТО/ООС. Сила духу – чи не найголовніший стримувальний фактор для серйозного супротивника. Й здається, із цим у нашої молоді усе добре. Учні вийшли з екскурсії військовою частиною під враженням.