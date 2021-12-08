Біля Аполлонівки знаходиться великий згаслий вулкан

Колись там вирували фонтани лави! В районі Аполлонівки знаходиться найбільший на Дніпропетровщині згаслий вулкан. Йому понад 3 мільярди років. Про унікальний об’єкт дослідники знають вже майже півстоліття, але його й досі немає серед офіційних природних пам’яток. Як це змінити та чи може вулкан знову прокинутися – дізнавався наш Владислав Авдієнко.

30 кілометрів від Дніпра, Солонянський район, околиці Аполлонівки. Здавалося б, посеред поля розкинувся звичайний кар’єр. Але ні – це кратер стародавнього вулкана, якому понад 3 мільярди років. Тоді не було ані людей, ані тварин, ані рослин, навіть континентів! Планета здригалася від землетрусів, з-під землі виривалася розпечена магма. Частину цього – можна сьогодні побачити на власні очі.

Екскурсію вулканом проводить геолог, професор Дніпровської політехніки Юрій Хоменко. Розповідає, Аполлонівський вулкан – це частина українського кристалічного щита – найдревніших порід на планеті. Те, що вулкан зберігся до наших часів, справжнє диво.

Взагалі-то ширина вулкану близько трьох кілометрів і більша його частина скрита під землею, проте – ось тут ми маємо унікальну знахідку. Вершина каналу, яким розпечена лава виривалася на поверхню. По-суті це і є жерло вулкану.

А ще у вулкані можна бачити зеленокам’яні структури, які зазвичай дуже багаті на корисні копалини.

Та все ж головна цінність місця – в його історії. Вулкан досліджували відомі геологи та краєзнавці впродовж майже 150-и років. Але офіційно ним й досі ніхто не опікується.

У Солонянській ОТГ, куди входить Аполлонівка, кажуть: поки вулкан в них не на балансі. Але вже розмірковують, як зробити його місцевою туристичною перлиною.

Рішення про надання офіційного статусу природній пам’ятці та передачу її на баланс має прийняти обласна влада. Але спочатку там чекають на відповідне клопотання від місцевих чи науковців.

В облдержадміністрації додають: в разі отримання статусу пам’ятки, вулкан можуть включити до туристичної програми області. Наразі її концепцію розробляють разом із фахівцями держагентства туризму. Вона дозволить залучати в проєкти як бюджетні кошти, так і бізнес-інвестиції.

Експерти додають: усі щілини, крізь які лава проривалася на поверхню, давно скам’яніли й жодних шансів, що вулкан прокинеться – немає.