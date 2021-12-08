За добу в регіоні виявили 358 нових випадків коронавірусу

Найбільше – у Кривому Розі. 1924 мешканці одужали. Потроху починають працювати заклади культури та музеї, робітники яких вакциновані на 100%.

Сумарна завантаженість ліжок у лікарнях складає 23%. Кількість вакцинованих в Дніпропетровській області постійно зростає.

Щеплення можна зробити у будь-якому населеному пункті області, навіть у найвіддаленіших. У наявності – Коронавак, Пфайзер та Модерна. В цілому майже 48 % населення регіону вже імунізувались.

Триває й вакцинація дітей, віком від 12 до 17 років. Щеплених підлітків нині 11 тисяч.

До звичного життя повертаються заклади культури. Вони поступово відкриваються за умови щеплення усіх працівників.

І вже на повну запрацювали нові обмеження для жовтої зони карантину.

Тож обмеження не стосуються людей, що мають 2 дози щеплення, а заклади будуть відкривати в міру вакцинації персоналу.