За добу в регіоні виявили 358 нових випадків коронавірусу

08.12.2021 17:34
Дніпропетровщина може перейти у червону карантинну зону

Найбільше – у Кривому Розі. 1924 мешканці одужали. Потроху починають працювати заклади культури та музеї, робітники яких вакциновані на 100%.
Сумарна завантаженість ліжок у лікарнях складає 23%. Кількість вакцинованих в Дніпропетровській області постійно зростає.

Щеплення можна зробити у будь-якому населеному пункті області, навіть у найвіддаленіших. У наявності – Коронавак, Пфайзер та Модерна. В цілому майже 48 % населення регіону вже імунізувались.

Триває й вакцинація дітей, віком від 12 до 17 років. Щеплених підлітків нині 11 тисяч.
До звичного життя повертаються заклади культури. Вони поступово відкриваються за умови щеплення усіх працівників.

І вже на повну запрацювали нові обмеження для жовтої зони карантину.

Тож обмеження не стосуються людей, що мають 2 дози щеплення, а заклади будуть відкривати в міру вакцинації персоналу.

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