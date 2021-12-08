Надійшли хибні повідомлення про мінування трьох шкіл Дніпра

08.12.2021 18:10

І знову – фейкові мінування. Сьогодні анонімні зловмисники повідомили про бомбу одразу в трьох школах Дніпра №№33, 35 та 111. Інформація надійшла практично одночасно. До слова, один із закладів – школа №33 – знаходиться буквально через дорогу від міського відділу поліції.

Дітей одразу ж евакуювали на спортмайданчик. Поряд чергували правоохоронці та рятувальники – вони під’єдналися до пожежного гідранта. Нагадаємо, тільки вчора так само псевдозамінували школу №130. Кінологи обстежили навчальні заклади. На щастя, нічого не знайшли.

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11 телеканал, Дніпро

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