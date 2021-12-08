Близько 3 мільйонів українських трудових мігрантів працюють по всьому світу

Українці вже котрий рік виїжджають за кордон на заробітки. Точних даних про те, скільки громадян покинули батьківщину немає. Але за підрахунками експертів, зараз наших трудових мігрантів близько 3 мільйонів по всьому світу. Ця цифра знизилась з приходом пандемії, однак і вона досить болісно б’є по нашій економіці. Чому люди виїжджають на заробітки та чи є варіант їх зупинити – розкаже Софія Куценко.

Майже 3 мільйони трудових мігрантів з України наразі працюють по всьому світу. Такі дані наводять в Інституті демографії та соціальних досліджень. Понад 60% заробітчан – це молодь – віком від 18 до 30 років. Що змушує людей мігрувати? З’ясуймо.

Вперше на роботу до Чехії Микита поїхав торік. 5 днів на тиждень по 8 годин він працював на заводі, де збирав автозапчастини для іномарок. І так 3 місяці. Далі працевлаштувався у Польщі, а потім знову повернувся до Чехії. Микита має вищу освіту і навіть трохи працював за спеціальністю на батьківщині. Однак перевагу надає все ж короткочасним заробіткам за кордоном.

Вакансії хлопець шукає через посередників, яким за послуги сплачує кругленьку суму. Для українців зазвичай пропонують роботу, де не потрібна освіта та додаткові навички, каже Микита. Заробітчанам там надають і житло. Інші витрати він покриває самостійно. Вільні гроші хлопець накопичує. Каже: працювати за кордоном – це ще й варіант побачити світ та поспілкуватись з іноземцями. Утім останнім часом українців за межами батьківщини дедалі більшає.

Основною причиною трудової міграції експерти називають задоволення мінімальних потреб сім’ї. Таких заробітчан – половина від загальної кількості. Трохи менш як 30% українців виїжджають за кордон заради самореалізації. Всі інші – не бачать перспектив в Україні.

Виїжджає за кордон, переважно, молодь. Бо в Україні, кажуть фахівці, немає конкурентоспроможних пропозицій. Тож виходить, що наші світлі голови працюють задля розвитку інших країн. І цю проблему мають вирішувати на державному рівні.

Шаленої популярності трудова міграція набрала за останні десять років. З впровадженням безвізу бажаючих виїхати за кордон побільшало. За даними Міністерства соціальної політики, у 2019 році в окремі періоди на заробітки виїхали майже 9 мільйонів українців. Однак у 2020 через пандемію, більшість мігрантів повернулись. Тоді економіка трохи стабілізувалась. Але цьогоріч заробітчани знову її похитнули.

Зупинити трудову міграцію, кажуть експерти, майже неможливо. Рівень життя та роботи, який пропонують за кордоном, випереджає Україну на 20-30 років. Але варіант для нашої країни все ж є.

Працювати за спеціальністю потрібно ще зі студентства, переконані у Дніпровській політехніці. Зокрема, в університеті діє кілька програм з працевлаштування. Технічні напрямки, кажуть, користуються великою популярністю. Також у виші пропонують можливість навчання за обміном.

Щорічно політехніка випускає до 3 тисяч спеціалістів різних рівнів. І майже 80% з них залишаються працювати в Україні.

Однак, аби економічний стан України покращився, зусиль має бути набагато більше. І їх треба спрямовувати вже зараз.