1 січня у школах мають перейти на нове харчування

Майже повна заборона солі та цукру, натомість більше м’яса, молочки та бобових. Порції зростуть, раціон стане багатшим, зміняться вікові групи. Сьогодні журналістам показали різницю в меню наочно. Наші кореспонденти зафільмували та навіть продегустували страви. Перші враження – далі в сюжеті.

Членкиня міської робочої групи з розробки меню демонструє переваги нового шкільного харчування. В ньому менше жиру, солі та цукру. Водночас більше овочів та м’яса.

Сир твердий, кисломолочний, сметана, йогурти, кефіри та обов’язково – склянка молока на сніданок. У меню стане значно більше молочки. З’являться соки, але тільки пастеризовані та без цукру. Також мають повністю відмовитися від консервів та ковбас.

Харчування стане різноманітнішим – замість 2-тижневого меню буде 4-тижневе. Фрукти також даватимуть сезонні. А ще замість двох вікових груп, школярів поділять на три.

Увагу приділять і контролю за якістю готових страв: їх перевірятиме Держпродспоживслужба, адміністрація закладу та навіть батьки. Для цього останні повинні обрати декілька представників. Фахівці додають: чи підкорить нове меню дітей – також залежить й від звичок харчування в сім’ї. Наразі дуже гостро стоїть проблема ожиріння.

Нове меню має з’явитися в школах вже з 1-го січня. Саме тоді оберуть нову компанію, що забезпечуватиме харчування по всьому місту. Нагадаємо, зараз це “Продрезерв-5”. Чиновники додають: зі збільшенням об’єму порцій їхня ціна зросте. Але, сподіваються, несуттєво. Також для пільговиків залишається один безкоштовний прийом їжі.