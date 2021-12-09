Чи готові дніпряни відмовитися від поліетиленових пакетів?

Закінчується епоха безкоштовних поліетиленових кульків! З 10 грудня в Україні набуває чинності закон, який був прийнятий ще влітку. Йдеться про заборону розповсюдження тонких пластикових пакетів. На їхнє місце має прийти біоупаковка. Таким чином хочуть спонукати українців користуватися багаторазовими торбинами. Аби зменшити навантаження на природу та покращити екологію. Чи готові дніпряни та бізнес до таких змін – дивіться далі.

З 10 грудня пакети з безкоштовного обігу мають прибрати у всіх крамницях та супермаркетах. Ганну Василівну така новина застала зненацька.

Дніпряни начебто й готові розлучитися з поліетиленовими кульочками, але не всі й не одразу.

А от Наталю такі нововведення не лякають зовсім. Останні 15 років вона користується екоторбинами, яким навіть придумала авторську назву. Зроблені власними руками, сумки служать Наталі багато років.

Безкоштовними пакети залишаться тільки для первинної упаковки риби, м’яса та круп. Для інших продуктів їх продаватимуть.

Закон було прийнято ще влітку. Тож у бізнесу – а це кафе, ресторани та торговельні простори, був час підготуватись. Дехто діяв на випередження й екотенденцію почав впроваджувати задовго до рішення уряду.

Контролюватимуть дотримання закону у Держпродспоживслужбі. Штрафи почнуть виписувати вже з березня. Вони не торкнуться ані продавців, ані адміністраторів. Вся відповідальність лягатиме на суб’єктів господарювання.

Чому під новий закон підпадають лише тонкі пакети, так звані маєчки, та надтонкі? Бо вони швидше рвуться, потім потрапляють на смітники. А ті, своєю чергою, часто горять, виділяючі смертельну отруту.

Пластиковий пакет розкладається до 500 років. У середньому один українець на рік використовує півмільйона кульочків. Тоді як в європейському суспільстві ця цифра в 10 разів менша. У понад 30 країнах взагалі живуть без поліетилену. І Україна лише на початку цього шляху, зробивши перший крок назустріч екологічному життю.