У Дніпрі запрацювала “Фабрика Святого Миколая”

У Дніпрі активно працює “Фабрика Святого Миколая”. Завдяки цій ініціативі вже дванадцять років поспіль новорічні подарунки отримують діти з малозабезпечених та багатодітних родин. Зараз же помічники Святого Миколая відвідають й привітають понад дві тисячі маленьких дніпрян.

Робота на фабриці Святого Миколая знайдеться для всіх.

Треба прийняти та розсортувати солодощі та іграшки. Їх привозять благодійники – підприємства і організації, а також приносять небайдужі люди.

Юлія також вперше бере участь в акції “Святий Миколай про тебе не забуде”.

Акцію “Святий Миколай про тебе не забуде” проводять вже 12-й рік поспіль. Починали з того, що вітали триста малюків. А зараз подарунки готують для понад 2000 підопічних з малозабезпечених родин та дітей позбавлених батьківського піклування. Кожен пакет заповнюється дуже ретельно.

Фабрика у ці дні працює на повну силу. Тут радіють будь-якій допомозі. І якщо прийом, сортування та комплектація подарунків відбувається без особливих проблем, то доставка буде не такою простою.

Приєднатися до чудової спільноти помічників Святого Миколая можна через інтернет за хештегом “Миколайпротебенезабуде” Або звернувшись за адресою: вулиця Генерала Пушкіна, 1.