Уряд подовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня наступного року. Тож зберігаються усі правила щодо носіння масок та доступу до публічних місць із COVID-сертифікатами. За останні два тижні динаміка захворюваності на COVID-19 в області знизилась на 22%. Дніпропетровщина досі перебуває у «жовтій» карантинній зоні. Продовжується вакцинація населення. Деякі її результати оголосили під час брифінгу в облдержадміністрації.

Більш як мільйон мешканців Дніпропетровщини завершили курс вакцинації від COVID-19. Загалом кількість зроблених щеплень в області складає більш як 2 мільйони. Про такі результати під час брифінгу розповів перший заступник голови облдержадміністрації.

Зараз на Дніпропетровщині хворіють на коронавірус 6600 мешканців, у стаціонарах перебувають 1700 пацієнтів. Слід додати, що більшість людей, які потрапили у лікарні, не мають жодної дози щеплення. Активно вакцинуються медичні працівники – серед них 95% імунізовані. Серед освітян таких – 97%.

За добу в регіоні виявили 267 нових випадків заражень на Covid-19. Зменшився і рівень шпиталізації людей з підтвердженим коронавірусом. В лікарнях заповнено 24% ліжок. Втім не слід заспокоюватися, кажуть чиновники й медики. Зараз відомо одне – вакцинація це єдиний спосіб зберегти здоров’я.