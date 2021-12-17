Вакциновані співробітники ІНТЕРПАЙП стають учасниками розіграшу призів  

На сьогодні в Україні отримали 2 дози вакцини понад 12 мільйонів людей. Це майже 30% населення. У порівнянні з іншими європейськими державами – показник вкрай низький. Цього замало для колективного імунітету. Значно краще ситуація у великих компаніях, які активно долучились до масової вакцинації. Так, промислова компанія ІНТЕРПАЙП повністю щепила понад 75% своїх співробітників, ще 3% отримали поки що одну дозу вакцини. Як вдалося досягти такого відсотка імунізованих – дивіться у наступному сюжеті.

Понад 75% вакцинованих співробітників – в Інтерпайп із завданням колективного імунітету впорались. Компанія веде боротьбу із поширенням ковід-інфекції із початку пандемії. Тут одними з перших подали заявку до МОЗ. І вже від червня почали масову вакцинацію персоналу.

Досвід Інтерпайпу з вакцинації співробітників унікальний для регіону. Ефективна інформаційна компанія та мотивація співробітників дала результат. Крім того, в компанії діє програма матеріальної мотивації. Кожен співробітник ІНТЕРПАЙП у Дніпрі, Новомосковську та Нікополі, який пройшов повний курс вакцинації, отримує продуктовий сертифікат та стає учасником розіграшу смартфонів та телевізорів.

Днями у компанії в прямому ефірі за присутності керівників підприємств та представників профспілки провели вже другий розіграш.

Чоловік вакцинувався одним з перших. Зробив це, бо розуміє – щеплення захищає від важкого перебігу хвороби. А виграш став для нього приємним сюрпризом.

З самого початку пандемії у 2020 році, ІНТЕРПАЙП запровадив низку заходів безпеки – обов’язкову термометрію на підприємствах, масковий режим, дезінфекцію, ПЛР-тестування співробітників. Та без колективного імунітету цих заходів замало. Вакцинація – єдиний ефективний спосіб захисту людей.

У компанії на досягнутому зупинятись не збираються. Мають амбітну мету – найближчим часом вакцинувати 80% працівників.