Фінішував обласний фестиваль дитячих талантів «Z_ефір»-2021

Переможцями визнали 14 колективів та солістів. На гала-концерті виступили 200 учасників. Фіналістів та переможців нагородили в облдержадміністрації. Тисячна зала наповнилася юними зірочками. Лауреати презентували номери зі сцени наживо.Серед вокалістів кращими стали Мирослава Воробейчик із Кривого Рогу, Варвара Журба із Нікополя, дитячий хор «COLOR MUSIC» із Дніпра та криворізький колектив «Дитячий світ».

Діти, що беруть участь у “Зефірі” підвищують майстерність та заводять нових друзів.

У хореографії найкращими визнали номери Софії Луніної з Дніпра, Діани Кім з Апостолового, дніпровського ансамблю «Колесо» та криворізького колективу «Ювента».

В інструментальному жанрі першість здобули Юрій Прогонний та Данило Олейниченко з Павлограда, ансамбль «Юні віртуози» з Обухівки, оркестр “Tutti” з Дніпра.

В оригінальному жанрі переможцями стали Максим Науменко з Покровського та Емма Кудла з Кривого Рогу. В окремій номінації «Гордість» за виняткову майстерність відзначили ансамблі «Юність» з Павлограда та «Сюрприз» із Дніпра.

Обласний фест «Z_ефір»-2021 стартував у березні. Учасниками стали майже 20 тис. дітей від 5 до 16 років.