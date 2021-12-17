У Дніпрі відкрили південну об’їзну

Її будували майже 10 років! На магістралі влаштували справжнє шоу із піротехнікою та раритетними автівками. Вже відсьогодні рух вільний для усіх. Вартість об’єкту – понад півтора мільярда гривень! Що ж за це отримають водії? Наші кореспонденти побували на першому тест-драйві траси.

Салют у національних кольорах, конфеті та ретро автівки! Символічно: першими новою магістраллю дали проїхатися вантажівкам, що брали участь в будівництві доріг області у 30-х – 50-х роках минулого сторіччя. Це легендарні ГАЗ 2-а та ЗІС-150. За ними ж рушили сучасні ваговози, які безпосередньо возили асфальт для цієї траси.

Автівки для церемонії відкриття пригнали з дніпровського та запорізького ретро-музеїв. Для старенької техніки це одна з небагатьох можливостей “розправити крила”, а для водіїв – перевірити себе на витривалість.

Після тест-драйву водії виносять вердикт – автострада зроблена на совість.

Будувати південний обхід Дніпра почали ще 2012-го. Але згодом роботи заморозили – через брак фінансування. Активізувалося усе після візиту на Дніпропетровщину новообраного президента Володимира Зеленського.

Планована завантаженість траси – 20 тисяч автівок на добу. Нова об’їзна має стратегічне значення для міста та області. Завдяки їй дороги Дніпра нарешті розвантажаться, зменшиться загазованість та зросте безпека. А водії транзитного транспорту – економитимуть час.

На семи кілометрах нового шляху – одразу декілька складних ділянок. Їх вдалося звести усього за півтора року.

Торік в області відновили 170 кілометрів доріг, цього року – понад 500. В Укравтодорі обіцяють не збавляти темпи, ба більше – ретельно слідкувати за збереженням покриття. На Дніпропетровщині в планах наступного року ввести в експлуатацію 9 майданчиків зважування у русі.

На трасі вже є освітлення, працює снігоприбиральна техніка, відсьогодні рух відкрито. Отож автовласники можуть самі перевірити якість покриття.