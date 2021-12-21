Кілька сіл на Солонянщині сполучає вщент розбита дорога

Швидка не може довести людей. Десятки кермувальників потрощили там свої автівки та й кількість застряглих фур – вражає. Такий шлях з’єднує між собою кілька сіл у Солонянському районі. Величезні вибоїни та багнюка перешкоджають місцевим діставатися й райцентру. Дорогу наче почали ремонтувати, але невдовзі кинули цю справу. Чому так сталося – Марко Ручка розповість.

Кілька кілометрів проїхались по рівній дорозі — й досить. Наче перетин шляху в інший світ. Тут перерий ґрунт, величезні горби та ями.

Ця аварійна дорога – на ділянці між селом Тритузне і до Безбородькового, що у Солонянському районі. Дорога залишалася занедбаною не одне десятиліття. Втім її почали реконструювати. Зняли усе верхнє покриття. Та з 40 кілометрів відремонтували лише 12. Тобто зараз автошлях в ще гіршому стані, ніж був раніше.

Відтоді їздити тут реально небезпечно. Місцеві трощать автівки та втрачають нерви. Дорога стала нездоланною перешкодою для машин швидкої допомоги. Тільки за останній час трьох хворих не довезли до лікарні у райцентр.

Ми вже думали, що нас більше нічого не здивує, втім добряче помилялись. Вже за кілька десятків метрів – дорога губиться. Враження, що сюди одна за одною скидали бомби.

Місцеві вже хотіли якось полагодити дорогу самотужки. Втім розуміють — це нереально. Але не перестають сподіватися на краще.

Та все ж надія є. В облдержадміністрації підтверджують, що ремонт цієї дороги дійсно був розпочатий. Зробили 12 кілометрів, про які ми вже розповіли. А от далі не пішли, бо зрозуміли, що потрібно братися за капітальну реконструкцію. А таке вже потрібно планувати окремо.

Тож чекати на ремонт дороги мешканцям Солонянщини ще довго. Лише після експертизи стане відомо скільки грошей потрібно і як скоро їх зможуть виділити. А поки людям залишається і надалі об’їжджати села десятими дорогами.