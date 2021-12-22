У Кам’янському порадували дітей, які виховуються у прийомних родинах

Цінні подарунки, солодощі та вітальні листи! У Кам’янському до Нового року порадували малечу та підлітків, які виховуються у прийомних родинах та дитбудинках. Зокрема, відзначили їхні здобутки у навчанні, музиці та спорті.

Подарунками та солодощами вітали активну молодь Кам’янського, яка виховується у прийомних родинах та в дитячих будинках. Зокрема, відзначили підлітків за їхні особисті здобутки в різних мистецтвах. От, наприклад, Данила нагородили за успіхи в музиці.

З новорічними святами дітей особисто вітав міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

В міській раді наголошують, що підтримка та захист дітей є для них пріоритетним напрямком.

Загалом у Кам’янському мешкають понад пів тисячі дітлахів, які позбавлені батьківського піклування. Тож увага до кожного з них надважлива.