Релігійні лідери регіону створили ролик на підтримку ВІЛ-інфікованих

Об’єднались заради важливої справи. Релігійні лідери Дніпропетровщини створили соціальний відеоролик, аби привернути увагу до ВІЛ-тематики. А головне, підтримати людей з таким статусом та розвінчати стереотипи, що й досі ширяться в суспільстві.

На відео – представники різних релігійних конфесій. Вони зголосились взяти участь у цьому зверненні, аби висловити підтримку ВІЛ-інфікованим. Таким як Андрій – він також є на відео. Колишній нарко- та алкозалежний. З ВІЛ-статусом чоловік живе 15 років.

Але інфікування може статись не тільки з людьми із групи ризику. Заражаються в тату салонах, в лікарнях або при народженні від матері. Втім це не вирок. ВІЛ-інфікованих успішно лікують. І головне, вони незаразні, як іноді вважають.

Тема ВІЛ та СНІД – одна з табуйованих в Україні. Стереотипи про людей, що мають такий статус, живуть у суспільстві роками. Навіть серед релігійників.

Донести правильну інформацію про ВІЛ та СНІД – завдання соціального звернення від релігійників. Аби суспільство стало більш толерантним та коректно ставилось до ВІЛ інфікованих.

Проєкт назвали “ВІЛ: Віра – Надія – Любов”. Це три складові, яких потребує кожен хворий, будь-то ковід, онкологія чи ВІЛ.