З 5-го січня в Дніпрі припиняє роботу трамвай №18

А за пару днів після цього – зміниться маршрут 19-го. Це пов’язано з будівництвом північної об’їзної дороги в районі Кайдацького мосту. Яку альтернативу пропонують пасажирам транспортники – дивіться далі в сюжеті.

Проспект Свободи, з’їзд із Кайдацького мосту. Вже за 2 тижні тут почнуть демонтаж трамвайних рейок у напрямку переправи, а ті які йдуть з неї – перенесуть на декілька метрів правіше. Усе через будівництво північної об’їзної.

На час проведення робіт комунальники вирішили закрити 18-тий маршрут, натомість 19-тий – подовжити. З 9-го січня трамвай на житломасив Лівобережний-3 буде ходити за такою схемою: з площі Старомостової по проспекту Свободи – прямо аж до площі Новокодацької (станція метро проспект Свободи). А вже звідти рушатиме в напрямку лівого берега. Довжина маршруту виросте на 3,5 кілометри, відтак збільшиться й час у дорозі. Також комунальники пропонують городянам пересідати на метро.

Річ у тому, що їхати сюди, на Новокодацьку, із площі Старомостової трамваєм близько пів години, кажуть у КП Дніпровський електротранспорт. А от здолати ту саму відстань на метро можна удвічі швидше – всього за 15 хвилин.

Саме для пасажирів 19-го маршруту вводять так званий подвійний квиток. За 8 гривень можна буде здолати частину маршруту трамваєм та пересісти на метро.

Придбати квиток можна буде на усіх зупинках трамваю № 19 та на станції метро “Вокзальна”. Пасажири ставляться до таких змін з розумінням.

Також комунальники обіцяють більш короткі інтервали руху 19-го трамваю – до 10 хвилин весь день – із 5:00 до 23:00 вечора. Задля цього на маршрут переведуть водіїв та рухомий склад тимчасово закритого 18-го. Поновити ж звичний рух обох трамваїв планують до кінця наступного року – коли в районі Кайдацького мосту завершать роботи. Транспортники додають: із 11-го січня на ділянці перекриють й автомобільний рух, а отже зміняться й маршрути міських автобусів.