На Слобожанському проспекті будують Центр надання адміністративних послуг

Отримати паспорт, оформити пенсію або документи на ведення бізнесу. Й все це – в одному сучасному приміщенні. На проспекті Слобожанському будують новий великий Центр надання адміністративних послуг на місці колишнього Індустріального виконкому. Обіцяють його відкрити вже навесні.

На проспекті Слобожанський, 8 триває капітальна реконструкція будівлі колишнього Індустріального виконкому. Там зроблять ЦНАП. Реконструкція проходить в рамках проекту Президента України “Велике будівництво”.

У будівлі посилять фундамент та стіни, збільшать висоту цокольного поверху, надбудують технічний. Поява нового ЦНАПу та розширення переліку його послуг – важливий крок на шляху виконання передвиборчої обіцянки народного депутата України Дмитра Кисилевського.

У будівлі площею понад тисячу кв. метрів перші два поверхи будуть організовані в режимі “прозорий офіс”. Третій та четвертий – офіс та архів. Приміщення обладнані з урахуванням потреб людей з інвалідністю. Також тут є пункт надання невідкладної допомоги.

Капремонт передбачає облаштування будівлі ліфтами та пандусами для людей з обмеженими можливостями, заміну застарілих інженерних мереж. Також приміщення обладнають новою системою вентиляції, опалення, сигналізації та відеоспостереження.

На сьогодні вже реалізовано половину проєкту – встановлені вікна та вітражі, повністю реконструйовано дах та посилено фундамент, йдуть внутрішні будівельні роботи та утеплення фасаду.

Тут можна буде швидко отримати паспорт, оформити пенсію та дозволи для бізнесу.

Відкриття центру забезпечить швидкий та комфортний доступ до адміністративних послуг жителям Самарського та Індустріального районів.

Тільки цьогоріч в області вже відкрито 28 ЦНАПів, а всього їх працює вже 167.