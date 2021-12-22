Більше півтори сотні спортсменів запалювали на відкритому турнірі “Зірочки Прометея”. Вихідними у Кам’янському пройшов великий фестиваль чирлідингу. Учасники, тренери та глядачі заповнили майже усю арену спорткомплексу “Прометей”. З подарунками для федерації завітав очільник міста Андрій Білоусов.

Яскраве шоу замість звичайного спортивного змагання. В атмосфері неймовірного свята пройшов черговий відкритий турнір з чирлідингу “Зірочки Прометея”. Цьогоріч за перемогу змагалися 16 міських команд. А на сцені вперше з’явилися учасники віком від трьох років.

На трибунах маленьких спортсменів, звісно, підтримували батьки. Кажуть: чирлідинг – важкий, але красивий спорт.

Змагання відвідав і очільник Кам’янського Андрій Білоусов. Цінними подарунками він відзначив членів федерації та привітав усіх з прийдешніми святами.

Напередодні Нового Року вихованки спорткомплексу презентували комплекти нового сценічного вбрання. А саме – понад 70 яскравих костюмів для змагань та виступів.

Цьогоріч кам’янській Федерації чирлідингу виповнилося 11 років. На початку її заснування майже ніхто у місті не знав про цей спорт. Зараз же федерація налічує понад триста вихованців.