Концерт, який дарує незабутні емоції. Симфонічний оркестр філармонії підготував яскраву новорічну програму й готовий вразити шанувальників класики. Запрошеними артистами стали зірки-кларнетисти. З ними зустрілася Ірина Каблоцька.

Знаменитий дует кларнетистів братів близнюків Гурфінкель єдиний у світі. Вони мешкають зараз у Берлині, багато гастролюють, але не можуть не приїжджати у Дніпро.

Дідусь Олександра і Даніеля Аркадій Гурфінкель працював у Дніпропетровській філармонії близько 20 років. Батько Михайло потім став першим кларнетом ізраїльської опери. Брати змалечку опанували кларнети. Зараз їм по тридцять років і вони дуже знамениті. Можуть дозволити собі вибирати з ким грати.

Попри те, що симфонічний оркестр філармонії гратиме у незвичній залі й більшу частину часу керівник займається світлом та налагодженням звуку, все ж вдається знайти гармонію.

Казкова атмосфера утворюється вже під час підготовки, й на самому концерті все має бути також дивовижно. Це відчули ті, кому пощастило побувати у залі культурного центру Менора дзеркального вечора 21-го, 12-го, 2021 року.