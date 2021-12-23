Міськрада Кам’янського прийняла бюджет на наступний рік

23.12.2021 18:54

116 планових та більше десятка додаткових. Чималий обсяг питань опрацювали на сесії міський голова та депутатський корпус Кам’янського. Ця зустріч остання у 2021. На ній затвердили програми розвитку міста у наступному році. Обговорили роботу з підтримки населення та діяльність комунальних підприємств. Подробиці далі.

Першим і основним питанням сесії став бюджет Кам’янського на наступний рік. Прийняті енергоощадні проєкти, програми підтримки освіти та модернізації мережі старших класів. Подовжено бюджет участі. Серед іншого міськрада схвалила створення безбар’єрного середовища та екологічні ініціативи. Прийняті й 13 програм розвитку міських КП.

Також депутати спрямували звернення до держави про посилення гарантій медпрацівникам ковідних відділень. Також просять підтримати дітей медиків, які померли від коронавірусу.

Усі питання попередньо обговорили на засіданнях постійних комісій. Тож на сесії голосували здебільшого одноголосно. Секретар міської ради зазначила: цьогоріч команда депутатів працювала ефективно.

У 2021-у депутати Кам’янського збиралися на сесію 11 разів, 4 з них позачергово для розв’язання термінових проблем. Нагадаємо, що винесені на розгляд питання та прийняті на сесіях рішення оприлюднюються на сайті міської ради Кам’янського.

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