У двох школах лівобережжя відкрили лабораторії мехатроніки

Сучасне інженерне обладнання з’явилося у двох навчальних закладах лівого берега Дніпра. У школах №№ 138 та 139 відкрили лабораторії мехатроніки. Проєкт реалізовано за ініціативи народного депутата Дмитра Кисилевського. Йому вдалося зібрати різних партнерів, щоб втілити ідею і дати школярам можливість опанувати затребувану професію. У новітніх кабінетах побували й наші журналісти.

За допомогою механізму 3D-маніпулятор переносить необхідні об’єкти з точки на точку. Його разом з однокласниками запрограмував десятикласник Владислав. Хлопець каже: міні-копії реального промислового обладнання тестує із задоволенням.

А це вже інший прилад, який, відповідно до програми, сортує деталі за кольором. Принцип його роботи добре відомий Олександру. Хлопець опановує мехатроніку, бо в майбутньому планує пов’язати життя з IT.

Ці та інші симулятори промислового виробництва з’явилися одразу у двох навчальних закладах на лівому березі Дніпра. У школах №№ 138 та 139 відкрили сучасні лабораторії мехатроніки. Там учні зможуть познайомитися з азами сучасної технічної спеціальності. Ініціатором проєкту став народний депутат України Дмитро Кисилевський.

Професійне обладнання для мехатроніки, комп’ютери та іншу техніку профінансувала компанія Інтерпайп. А навчання викладачів здійснила Дніпровська політехніка.

Ремонт в обох кабінетах зробили коштом департаменту гуманітарної політики. З міського бюджету закупили й меблі. Такі лабораторії, переконані в міськраді, відкривають перед школярами нові можливості.

У такій співпраці відкрили вже 4 лабораторії мехатроніки на лівому березі. Раніше аналогічні класи облаштували у гімназії № 3 та у школі №129, що у Придніпровську.