 В Україну ввозять мандарини з 10 країн світу

Кажуть, цьогоріч не дуже смачні мандарини. Й досить шкода, бо ці фрукти є одним з неодмінних символів новорічних свят. Крім того, що цитрусові дарують нам гарний настрій, вони ще й корисні. Адже є скарбницею вітамінів. Деякі обирають мандарини за кольором, хтось орієнтується на форму. Скільки можна з’їсти та де краще купувати – дивіться прямо зараз.

У супермаркетах міста – передноворічний ажіотаж. Люди масово скуповують продукти до святкового столу. Мандарини та інші цитрусові заполонили фруктові полиці.

Ми порівняли ціни у найбільших супермаркетах Дніпра. Мандарини – від 30 до 46 гривень. Вартість залежить від виду та країни походження. Найдешевші – турецькі, від 30 гривень. За італійські клементини доведеться заплатити до 45 гривень. Ізраїльські цитрусові – близько 46 гривень. Як правильно обрати мандарини – експерти дають декілька порад.

– цитрус повинен бути пружним на дотик

– у стиглого плоду легко знімається шкірка

– усі мандарини одного сорту мають бути схожими

– стиглий мандарин має однорідний яскравий колір

– відсутність вм’ятин та цвілі

А що ж там на базарах? Прямуємо на Озерку, щоб порівняти ціни та асортимент.

На центральному ринку цитрусовий сезон у самому розпалі. Ми приїхали сюди аби дізнатися у досвідчених продавців як правильно обирати найсмачніші мандарини.

Бачимо: ціни тут вищі, але й асортимент значно більший. Цитрусові можна знайти як за 15, так і за 80 гривень за кілограм. Продавці кажуть: цьогоріч трохи дорожче, але покупців це не відлякує, попит є!

Різні сорти відрізняються на смак: іспанські – дуже солодкі та соковиті, в них майже немає насіння, шкірка товста, але легко знімається. Клементин – це гібрид мандарину та апельсину. Вони дуже соковиті, солодкі, мають маленький розмір та довго зберігаються. А от турецькі фрукти з кислинкою, тонкою шкіркою, дрібні, і в них багато кісточок. Покупці асортиментом задоволені!

Мандарини – неабияке джерело вітамінів та мікроелементів. У 100 грамах плодів міститься до 40 мг Вітаміну С. Крім цього, фрукт багатий вітамінами групи B та Е, кажуть лікарі.

Але мандарини підступні тим, що можуть викликати алергічні реакції. Симптоми алергії на цитрусові можуть проявлятися у кожного по-різному.

Традиція прикрашати мандаринами новорічний стіл прийшла з Китаю. Там вони вважалися символом багатства та довголіття. Зараз уявити святковий стіл без цих фруктів неможливо. В Україну їх везуть із майже 10 країн світу у спеціальних контейнерах – протягом двох тижнів після збору.