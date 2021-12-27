У Кам’янському районі потонув рибалка

Перша жертва необережності на льоду. У Кам’янському районі рятувальники дістали з водосховища тіло чоловіка, що у неділю відправився на риболовлю, але до дому так й не повернувся. Водолази знайшли потонулого на значній глибині у 50 метрах від берега.

А от мешканцю Павлограда пощастило більше. Він провалився під лід на річці Вовчій. До нього одразу викликали рятувальників й ті встигли вчасно. За допомогою надувного човна та мотузок постраждалого витягли з води й передали медикам.