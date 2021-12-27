Дніпровські волонтери розвозять подарунки дітям з родин військових

Різдво у коробці! Напередодні Нового року дніпровські волонтери взялися вітати дітей з родин військових. Для цього створили список отримувачів та дарувальників. Останні – на свій розсуд збирають подарунок-сюрприз та передають волонтерам. А вже ті – доправляють його адресату. Чи сподобалося малечі – бачив наш Владислав Авдієнко.

Заповнений від підлоги й аж до стелі. Надія разом з чоловіком показують свій “чарівний” стелаж, де зберігають подарунки для дітей з родин військових та загиблих воїнів АТО.

Ідею новорічної акції запропонувала подруга родини з Німеччини, яка передає до України гуманітарну допомогу. Всі коробки – пронумеровані. Ніхто, окрім дарувальників – не знає, що всередині. Благодійники отримують мінімум інформації – вік, ім’я дитини, аби можна було підписати листівку. Іноді відомі подробиці про захоплення малечі.

Коробки наповнюють сотні дарувальників з усієї України та Німеччини. Зібрати їх всі в одному місці та встигнути розвести до Нового року – справа не з легких.

Але в подружжя все йде за планом. Вони завантажують посилки в авто та рушають містом. Ось вже й будинок першого за сьогодні отримувача.

В родині Ольги – четверо дітей, чоловік – військовий, сама – волонтерка. Зізнається, такі акції – гріють душу.

Переїжджаємо на іншу локацію. Тут подарунок поспішають отримати бабуся із Владиком. Хлопчик віддячує віршем!

Батько Владислава – учасник бойових дій на сході, служив в 93-тій окремій механізованій бригаді. Бабуся – волонтерка. Допомагає бійцям в куточку для військових на залізничному вокзалі. Щаслива, що на свята потурбувалися й про її родину.

Команда з 5 волонтерів розвозить до двох десятків посилок на день. Власним прикладом доводять: кожен може стати чарівником!

Прийом подарунків завершено. Цьогоріч волонтерам вдалося привітати 92 родини військових. Закликають доєднатися до акції усіх охочих вже наступного – 2022-го.