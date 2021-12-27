У Кам’янському традиційно відкрилася ковзанка

Площа Петра Калнишевського впевнено перетворилася на новорічний центр. Слідом за пишною ялинкою у Кам’янському відкрилася і ковзанка. Вона одразу стала дуже популярною. Черга з охочих покататися вишикується на десятки метрів. Міський голова Андрій Білоусов завітав на відкриття та поспілкувався із молоддю, яка вже встигла спробувати себе на льоду.

На ковзанці можна зустріти як любителів, так і профі, при цьому більша частина відвідувачів – молодь. Приємним бонусом став безкоштовний вхід у день відкриття, тож кожен охочий зміг спробувати свої сили.

Ковзанка буде працювати усі зимові свята і, звичайно, у новорічну ніч.