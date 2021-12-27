Десятки святкових інсталяцій, тисячі фотографій та щирі посмішки! У Дніпрі панує справжня новорічна атмосфера: усі ялинки прикрашені, у парках розташовані цікаві ілюмінації. Де і як можна підняти настрій? – Наша Поліна Паламарчук проїхалася зимовим містом і обрала найяскравіші локації. Дивимось та запам’ятовуємо!

Новорічну казку створили на Європейській площі. Тут багато декорацій, де люди постійно фотографуються. Головна ялинка в цьому році жива, вражає масштабами та яскравістю.

За декілька метрів від новорічної красуні, на площі Героїв Майдану, розташована величезна ковзанка. З самого ранку тут гучно лунають новорічні пісні, під які розважаються сотні дітей й дорослих.

Прибережний сквер – ще одне місце для яскравого відпочинку. Пагорби присипало снігом, тому тут багато охочих спуститися з “вітерцем”. Люди підготовлені до веселого відпочинку: приходять з санчатами та навіть з надувними тюбами. Діти – у захваті:

А ввечері Дніпро стає по-справжньому казковим. Коли вмикаються вогники на усіх прикрасах – місто сяє кольорами. У середмісті встановлені чудові ілюмінаційні локації. Тут з кожною хвилиною все більше публіки: усі фотографуються та насолоджуються прогулянкою.

Яскрава ялинка, цікаві інсталяції, чарівна гірлянда, що спускається просто з неба – усе це створює незабутні емоції та відчуття дива. Абсолютно кожен вражений цьогорічним декоруванням міста.

На фестивальному причалі прикрасили відомий шар бажань у подарункову коробку.Тепер його охороняє великий білий ведмідь, тюлень та родина пінгвінів. Вдень можна роздивитися деталі композиції, а ввечері – милуватися тисячами вогників.

Новорічну ніч можна також зустріти серед прикрас та у святковій атмосфері. Привітання від джазового оркестру, виступ гурту “Гражданін Топінамбур” та діджея – усе це вас очікує 31 грудня на Європейській площі.