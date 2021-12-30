Де можна відсвяткувати Новий рік та скільки це коштує?

Традиційне застілля вдома, ресторан чи справжня новорічна пригода. Варіантів зустріти 2022-й безліч, можна обрати на свій смак. Наша знімальна група з’ясувала, де містянам пропонують відсвяткувати Новий рік цьогоріч та скільки це коштує. Катерина Смесова далі.

Катерина цьогоріч зустрічає Новий рік вдома, в родинному колі. Це вже традиція. дівчина впевнена: краще місця за власний будинок не знайти.

До Нового Року дівчина, як справжня господиня, готується завчасно. Частину продуктів вже купила у супермаркеті, залишок докупатиме тут, на ринку.

Тож продукти куплені, меню складено, подарунки запаковані, вбрання обрано. І вже за кілька днів Катерина зустрічатиме Новий 2022 рік за святковим столом із близькими та друзями. Та, попри стереотипи про нудний “домашній” Новий Рік, це, за словами дівчини, завжди весело та нестандартно.

Ще новий рік можна відсвяткувати у ресторані чи кафе. І тут є свої плюси. По-перше, не потрібно буде провести пів дня на кухні. А, по-друге, вас розважатимуть, про вас піклуватимуться – тож незабутні враження від святкування гарантовані.

Так, плюсів багато, втім таке святкування, в залежності від обраного закладу, може обійтися у чималу копійчину.

Ціна квитка 6999 гривень з однієї персони. Це пропозиція одного з міських ресторанів. Та у цю вартість входять далеко не всі забаганки клієнта. На ці кошти ви можете замовити усього три страви на вибір з новорічного меню. Втім організатори обіцяють справді грандіозну розважальну програму.

А от в іншому закладі, хоча і без столичної співачки, проте послухати живу музику також вдасться. І ціна святкування вже не так і кусається.

Та новий рік можна зустріти геть нестандартно. Наприклад, приєднатися до гри в “оселедець”. Ігор організовує подібні новорічні гуляння щорічно, проте на такі масштаби зазіхнув уперше. Для дніпрян вони разом з дружиною підготували варіант веселого та безплатного святкування Нового Року. Запрошують усіх охочих.

Аби приєднатися до нього, з собою слід мати власний продуктовий набір, ліхтарики та найголовніше – гарний настрій. Усі охочі збираються 31 грудня о 21:00 у лісопарку, що знаходиться на житломасиві Ломівський.

Отож, який варіант святкування обрати – вирішувати тільки вам. Але ми бажаємо, щоб новорічна ніч вам обов’язково запам’яталась лише яскравими та позитивними емоціями.